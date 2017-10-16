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Golün diğer adı Gomis

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da 8 maçta 9 gol atan Fransız futbolcu Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini geçiriyor

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:02
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Golün diğer adı Gomis

Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol yollarındaki etkili performansıyla göz dolduruyor.

Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen Senegal asıllı futbolcu, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da kariyerinin zirvesine çıktı. Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 9 gol kaydeden Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Galatasaray forması altında 78 dakikada bir ağları havalandırma başarısı gösteren 32 yaşındaki Gomis, en fazla gole ulaştığı (20 gol) geçen sezon ise 130 dakikada bir gol kaydetmişti.

En iyi başlangıç

Bafetimbi Gomis, en iyi sezon başlangıcına da sarı-kırmızılı formayla imza attı. Fransız futbolcu, kariyerinde ilk kez 8 haftalık periyotta 9 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 sezonunda Olympique Lyon ile ilk 8 haftada 6, geçen sezon Olympique Marsilya ile de aynı dönemde 5 kez ağları havalandırdı.

7 puanda başrol oynadı

Fransız futbolcu, Galatasaray'ın bu sezon hanesine yazdırdığı puanların 7'sinde başrol oynadı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ve Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorlarla yendiği maçların gollerini atan Gomis, 1-1 berabere kalınan Antalyaspor maçında ise takımı adına skor bulan isim oldu.

AA

Son Güncelleme: 16.10.2017 14:08
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSüper LigGalatasarayFutbolBafetimbi Gomis
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