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Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor

Almanya Milli Futbol Takımı'nın 27 kişilik aday kadrosunda Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez de yer aldı

15 Mayıs 2018 Salı 16:20
Gomez, Dünya Kupası'na gidiyor

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Organizasyonun son şampiyonu Almanya'nın teknik direktörü Joachim Löw, Dortmund kentinde düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası için belirlediği 27 kişilik aday kadroyu tanıttı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'i aday kadroya dahil eden Löw, Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'e de kadroda yer verdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen diğer Türk kökenli oyuncu Emre Can ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Kadroda, 2014 Dünya Kupası'nı kaldıran 9 oyuncu yer alırken, Freibrug'da forma giyen Nils Petersen ise ilk kez çağrıldı.

Teknik direktör Löw'ün, Dünya Kupası için 23 kişilik nihai kadroyu 4 Haziran'a kadar açıklaması gerekiyor.

Dünya Kupası'nda İsveç, Meksika ve Güney Kore'nin yer aldığı F Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Paris Saint-Germain)

Defans: Jerome Boateng, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Niklas Süle (Bayern Münih), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Köln), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Antonio Rüdiger (Chelsea), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin)

Orta saha: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Leon Goretzka (Schalke 04), İlkay Gündoğan (Manchester City), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Sebastian Rudy (Bayern Münih), Mesut Özil (Arsenal)

Forvet: Thomas Müller (Bayern Münih), Leroy Sane (Manchester City), Mario Gomez (Stuttgart), Marco Reus (Borussia Dortmund), Timo Werner (Leipzig), Nils Petersen (Freiburg)

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