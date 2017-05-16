Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez'in kariyer planlaması netleşti. Sezon başında Wolfsburg ile anlaşırken "Gelecek sezon devam etmem için takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekir" diyen Gomez, bugün çok farklı düşünüyor. Wolfsburg, Avrupa Kupaları yarışından kopalı çok oldu. Son haftaya 37 puanla 15'inci giriyor. Play-out anlamına gelen 16'nci basamaktaki Hamburg'un 35 puanı var. Son haftaki Hamburg-Wolfsburg maçında kaybeden play-out oynayacak; kazanan Bundesliga'da kalacak. Beraberlik Wolfsburg'a yarıyor.
Gomez'in Wolfsburg kararı
Wolfsburg Menajeri Olaf Rebbe, "Gomez, 2017-18 sezonu için Şampiyonlar Ligi'nde kalmayı şart koşmuştu. Son görüşmemizde ise çok pozitifti. Bundesliga'da kalıp sezon sonu Mario ile masaya oturacağız" açıklamasını yaptı
16 Mayıs 2017 Salı 16:42
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Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez'in kariyer planlaması netleşti. Sezon başında Wolfsburg ile anlaşırken "Gelecek sezon devam etmem için takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekir" diyen Gomez, bugün çok farklı düşünüyor. Wolfsburg, Avrupa Kupaları yarışından kopalı çok oldu. Son haftaya 37 puanla 15'inci giriyor. Play-out anlamına gelen 16'nci basamaktaki Hamburg'un 35 puanı var. Son haftaki Hamburg-Wolfsburg maçında kaybeden play-out oynayacak; kazanan Bundesliga'da kalacak. Beraberlik Wolfsburg'a yarıyor.