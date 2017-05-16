Gomez'in Wolfsburg kararı

Beşiktaş'tan ayrılıp Wolfsburg'un yolunu tutan Mario Gomez'in kariyer planlaması netleşti. Sezon başında Wolfsburg ile anlaşırken "Gelecek sezon devam etmem için takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması gerekir" diyen Gomez, bugün çok farklı düşünüyor. Wolfsburg, Avrupa Kupaları yarışından kopalı çok oldu. Son haftaya 37 puanla 15'inci giriyor. Play-out anlamına gelen 16'nci basamaktaki Hamburg'un 35 puanı var. Son haftaki Hamburg-Wolfsburg maçında kaybeden play-out oynayacak; kazanan Bundesliga'da kalacak. Beraberlik Wolfsburg'a yarıyor.



Wolfsburg formasıyla ilk golünü Ekim'de atan Mario Gomez, görev aldığı 32 lig maçında 16 gole ulaştı. Wolfsburg Menajeri Olaf Rebbe 'nin yaptığı açıklama Gomez'in hedeflerinin de değiştiğini gösteriyor: "Bundesliga'da kalırsak Mario Gomez'in ayrılacağını sanmıyorum. Mario ve menajeriyle görüştük. Lig bitince tekrar biraraya gelmeye karar verdik. Mario'dan aldığımız sinyaller olumlu. Kendini burada çok iyi hissettiğini de defalarca dile getirdi"

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