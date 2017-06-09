Gomez, Wolsburg kararını verdi

Wolfsburg Kulübü’nden yapılan açıklamada Gomez’in 2017-2018 sezonunda takımda kalacağı ve golleriyle Alman ekibine katkı vereceği dile getirildi.
Mario Gomez ise yaptığı açıklamada, takımda yeniden bir güven ortamı oluştuğunu ve gelecek sezon Wolfsburg’da kalmaya karar verdiğini söyledi. 2018 Dünya Kupası hedefine dikkat çeken Gomez, Bundesliga’da 33 lig maçında 16 kez rakip ağları sarsarak takımına katkı vermişti. Öte yandan Wolfsburg Kulübü Sportif Direktörü Olaf Rebbe ise, “Mario Gomez üst düzey bir forvet oyuncusu. Gomez takım ve kulüp adına sorumluluk aldı ve Wolfsburg’a çok şey kattı. Ayrıca kendisi Wolfsburg’un önemli bir yüzü. Görüşmelere her zaman açıktı. Gomez’in takımda kalmasından ötürü mutluyuz” ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı gibi Wolfsburg, Bundesliga'da sıkıntılı bir sezon geçirmiş ve Bundesliga 2 ekibi Braunschweig ile play-out mücadelesi vermişti. Wolfsburg, rakibini her iki maçta da 1-0 yenerek gelecek sezon da Bundesliga'da kalma hakkı elde etmişti.