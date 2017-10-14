Gomis Aslan'ı Konya'da kükretti

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Atiker Konyaspor’u Gomis’in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Puanını 22’ye çıkaran sarı kırmızılılar zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan gelişen atağında Fofana’nın ceza sahasına ortaladığı topu Maicon son anda ayağıyla kornere çeldi.
18. dakikada Skubic’in sağ kanattan Galatasaray ceza sahasına girerek orta şut karışımı gönderdiği top kaleci Muslera’da kaldı.
27. dakikada Rodrigues’in kısa pasında topla buluşan Feghouli arka direğe ortaladığı topa yükselen Gomis dokunamayınca meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.
35. dakikada Gomis’in gönderdiği topla buluşan Feghouli’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Serkan topu kornere çıkardı.
54. dakikada Selçuk İnan’ın havadan pasında Gomis’in şutunu kaleci Serkan karşıladı. Dönen topa Belhanda’nın penaltı noktasından vuruşunda top Gomis’in önüne geldi. Sol çaprazdan sol ayağıyla sert vuran Gomis topu filelere gönderdi. 0-1
75. dakikada gönderilen uzun pasla orta alanda buluşarak sağ kanattan ceza sahasına giren Gomis, Ali Turan’ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Gomis topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 0-2
80. dakikada Milosevic’in rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına girip çektiği şut savunmadan geri döndü.
90. dakikada Eren Derdiyok’un ceza sahasında kaleci Serkan’ı geçerek çektiği şuta kale önünde ayak koyan Ömer Ali, topu kornere göndererek Galatasaray’ın mutlak golünü önledi.
KÜNYE
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Serkan Ok xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan x, Filipovic x, Ömer Ali x, Jonsson x (Manyama dk. 77 x), Mehdi xx, Milosevic x, Musa Araz xx, Fofana x (Ezekiel dk. 73 x), Eze x (Evouna dk. 66 x)
Yedekler: Patrik, Volkan Fındıklı, Eren Albayrak, Selim Ay, Manyama, Moke, Vedat Bora, Kaan Özdemir,
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Denayer xx, Maicon xx, Latovlevici xx (Serdar Aziz dk. 79 x), Fernando xx, Ndiaye xx, Belhanda xxx, Rodrigues x (Selçuk İnan dk. 32 xx), Feghouli xx, Gomis xxx (Eren dk. 82 xx)
Yedekler: Batuhan, Carrasso, Ahmet Yılmaz, Yasin Öztekin, Sinan, Osman Tarık, Koray
Teknik Direktör: Igor Tudor
Gol: Gomis (dk. 54 ve dk. 76 pen.) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ndiaye (Galatasaray), Jonsson, Ali Turan (Atiker Konyaspor)
İHA