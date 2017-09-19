Gomis Avrupa'da ikinci

Bafetimbi Gomis Süper Lig'de gol krallığına yürürken, Avrupa'da da liderlik için yarışıyor.

Opta'nın yeni "Gol Beklentisi" (xG) verilerine göre bugüne dek 2.65 gol atmış olması beklenen Bafetimbi Gomis, kaydettiği 7 golle beklentilerin fazlasıyla üzerine çıktı. Başka bir deyişle, ortalama bir golcünün iki ya da üç gol üretebileceği kadar pozisyondan tam yedi gol bulmayı başardı.

Yıldız golcü, oynadığı her lig maçında da gol beklentisinin üzerine çıkmayı başardı. Fransız yıldız Süper Lig'de bu alanda lider olurken, Avrupa'da ise sadece, 2.53 olan beklentisini 8 golle darmadağın eden ve geçtiğimiz günlerde Juventus ile 100. maçında 52. golünü atan Paulo Dybala'nın gerisinde kaldı.

Opta verilerilne göre Bafetimbi Gomis, Avrupa'da gol krallığı yarışında ise, Radamel Falcao (9) ve Paulo Dybala'nın (8) ardından 3. sırada bulunuyor.

Bafetimbi Gomis'in formu, oyuncunun yeniden Fransız milli takımına çağrılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

2018 Dünya Kupası yaklaşırken, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol atan (7) ve en fazla gol katkısı yapan (yedi gol, iki asist) Fransız forvet Gomis.

Gomis, Fransız forvetler arasında ceza sahasında topla buluşma sayılarında yalnız Kylian Mbappe ve Nicolas de Preville'in gerisinde kaldı.

Yakaladığı pozisyonları gole çevirme bakımından %46,7 ile Loic Remy, Anthony Martial, Cyril Thereau ve Antoine Griezmann'ın gerisinde kalmasına rağmen bu forvetler toplam 9 gol atmışken, Bafetimbi Gomis tek başına 7 gol kaydetti.