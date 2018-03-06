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Gomis, Beşiktaş'a geliyormuş

Oyuncu menajeri Mithat Halis, Bafetimbi Gomis'in dört sene önce Beşiktaş'a geleceğini, ama tarafların imza parasında anlaşamadığını söyledi

06 Mart 2018 Salı 17:16
Gomis, Beşiktaş'a geliyormuş

Menajer Mithat Halis, Bafetimbi Gomis hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı.  Radyospor' a konuşan Halis, "Dört sene önce Gomis, Beşiktaş'a gelecekti. Menajeri Etien Mendi bu konuda çalışmıştı. Beşiktaş'a 4 milyon euro gibi bir bedelle getirilecekti" dedi

Etien'in kendisine, "Lyon'dan Swansea'ye gitmeden önce Beşiktaş ile konuştuk, ancak imza parasında anlaşamadık" dediğini aktaran Halis, "Belki o dönemde Beşiktaş'ın ekomonik koşulları da yetmemiş olabilir" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ın o dönemki teknik direktörü Slaven Bilic'in de Gomis'i istemediğini söyleyen Halis, "Hem Bilic istememişti hem de ayrıca bütçe kısıtlaması vardı, kulüp o zaman 'Feda' sezonundaydı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın dakika başına en sık gol atan oyuncusu Gomis

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de attığı 24 golle Avrupa'da da zirveye çıktı.

Karabükspor karşısında attığı 4 golle Süper Lig'deki gol sayısını 24'e çıkaran ve 2000-01 sezonunda ligde 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek Galatasaray'ın tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı başaran Bafetimbi Gomis, önemli bir rekoru daha elinde bulunduruyor.

Opta' nın verilerine göre bu sezon 79.5 dakikada bir gol atan Gomis'ten, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en az beş golü bulunan oyuncular arasında daha sık (dakika/gol) gol atan kimse yok.

Diğer yandan Gomis bu sezon Süper Lig'de oynayabileceği 2160 dakikanın %88'inde forma giydi (1907 dakika) ve 24 gol attı (79.5 dakikada bir); Fransız golcü ligin geri kalanında aynı sıklıkla forma giyer ve gol atarsa sezonu 34 gol ile tamamlayacak ve 2010-11'de Fenerbahçe formasıyla 28 gol atarak, Süper Lig tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başaran Alex de Souza'yı geride bırakacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGomisBeşiktaşMithat HalisGalatasaray
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