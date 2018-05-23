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Gomis'den özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Gomis'e "maymun" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle "Twitter fenomeni" olarak bilinen Hakan Hepcan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan yargılanmasına başlandı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:44
Gomis'den özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e "maymun" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle "Twitter fenomeni" olarak bilinen Hakan Hepcan hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Hakan Hepcan ile tarafların avukatları katıldı. Mağdur sıfatıyla yer alan Gomis'in gelmediği duruşmada, müşteki Galatasaray Spor Kulübü'nü ise avukatı temsil etti. Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Hepcan, dava konusu tweeti kendisinin attığını ancak amacının ırkçılık veya başka bir suç olmadığını iddia ederek, tepkiler üzerine tweetini sildiğini söyledi. Sanık Hepcan, söz konusu paylaşımın ardından kendisine yönelik linç kampanyası başladığını öne sürerek, ''Özür dilerim." dedi.

Müşteki Galatasaray Spor Kulübü'nün avukatı ise sanık hakkında şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hepcan ''sanık'', Galatasaray Kulübü "şikayetçi", futbolcu Gomis "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, sanık Hepcan'ın tweetinin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de mağdurun şahsına dair olduğu belirtilerek, sanığın kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla olması, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği belirtiliyor.

Sanığın mağduru alenen aşağıladığı anlatılan iddianamede, Hepcan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, "hakaret içeren tezahüratta bulunma" suçundan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisDavaHakan HepcanTwitter Fenomeni
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