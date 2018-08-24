Gomis, Galatasaray’da iz bıraktı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımına transfer olan Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, kısa süre formasını giydiği sarı-kırmızılı takımda önemli bir iz bıraktı. 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Masilya takımıyla Fransa Ligi'nde 20 gol atan Gomis, bonservisini elinde bulunduran İngiltere temsilcisi Swensea City'den 2,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildi. Galatasaray'a kısa sürede uyum sağlayan 33 yaşındaki santrfor, attığı gollerle sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk mücadelesinde en önemli kozu oldu. Gomis, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 33 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu, rakip fileleri 29 kez havalandırdırdı ve sarı-kırmızılıların 21. şampiyonluğuna ulaşmasında başrol oynayan isimler arasında yer aldı.

Gol kralı oldu

Bafetimbi Gomis, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Ligi 29 golle tamamlayan Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın 6 gol önünde gol krallığı unvanını elde etti.

En çok gol atan yabancı

Bafetimbi Gomis, geçen sezon Galatasaray forması altında kaydettiği gollerle lig tarihinde bir rekora imza attı. Süper Lig'de forma giydiği 33 maçta 29 kez ağları havalandırarak gol krallığına ulaşan Gomis, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanını aldı. Daha önceki rekor, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe forması altında 28 gol kaydeden Brezilyalı Alex de Souza'ya aitti.

Kariyer rekoru kırdı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray'daki performansıyla kariyer rekorunu kırdı. Futbol kariyerine Fransa'nın Saint-Etienne'de başlayan Gomis, Galatasaray'dan önce Olympique Lyon, Swensea City ve Marsilya'da forma giydi. Gomis, bu takımlarla toplamda 166 lig golüne imza attı. Galatasaray'da ligde 29 kez gol sevinci yaşayan Gomis, kariyerinin en golcü sezonunu da sarı-kırmızılılarda yaşadı.

Tek sezonda 6,4 milyon avro gelir

Gomis, geride kalan sezonda Galatasaray'dan 6,4 milyon avro para kazandı. Yıllık garanti ücret olarak 3 milyon 350 bin avro ödenen golcü futbolcuya imza parası olarak ise 2 milyon 500 bin avro verildi. Şampiyonluk primi olarak sarı-kırmızılı kulüpten 200 bin avro alan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki forma giydiği maçlardaki her puan için 5 bin avro gelir elde etti. Gomis, oynadığı maçlarda 72 puan toplayan Galatasaray'dan puan primi olarak toplamda 360 bin avro gelir sağladı. Fransız futbolcunun 2017-2018 sezonundaki geliri toplam 6 milyon 410 bin avroyu buldu.