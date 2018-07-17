Gomis için geliyorlar

Suudi Arabistan'dan Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis transferi ile ilgili flaş bir iddia geldi!

Al Jazeera'nin haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, Bafetimbi Gomis için görüşmlere başladı. Sarı kırmızılı takıma resmi teklif yapan Suudi yöneticiler, pazarlık masasında fiyatı aşağıya çekmeye çalışıyor. Galatasaray'ın Gomis için kapıyı 20 milyon Euro'dan açtığı ancak bir miktar indirim yapılabileceği öğrenildi.

Geçen sezon Galatasaray forması ile toplamda 40 maça çıkan Gomis 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 32 gol atmış, Spor Toto Süper Lig'i de gol kralı olarak tamamlamıştı.