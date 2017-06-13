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Gomis'in önceliği neresi?

Fransız gazeteci Mathieu Gregoire, Bafetimbi Gomis'in önceliğinin Marsilya'da kalmak olduğunu söyledi

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Gomis'in önceliği neresi?

L’Equipe gazetesi Marsilya muhabiri Mathieu Gregoire, BeIN Sports'a yaptığı açıklamada Bafetimbi Gomis’in transferini değerlendirdi.

Galatasaray’ın teklifinin çok daha iyi olduğunu belirten Gregoire, tecrübeli golcünün Marsilya’da kalmak istediği için sarı-kırmızılılara imza atmaya yanaşmadığını söyledi. Gomis'in bu sezon attığı gollerden ve takım kaptanlığına kadar yükselmesinden bahsederken, "Gomis taraftarın sevgilisi haline geldi. Onun ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu anlatmaya yetecek bir şey. Şu an sadece Galatasaray ve Marsilya’dan teklif almış durumda. İki kulüp için bu transfer adeta bir güreş müsabakası gibi. Çok karışık bir durum." şeklinde konuştu. Galatasaray’ın teklifinin daha iyi olduğunu söyleyen Gregoire, "Marsilya ise Gomis’e Swansea City’de kazandığı parayı bile vermiyor! Bu durum açıkçası onu biraz soğuttu. Marsilya onunla ciddi bir pazarlık içinde ama Gomis'in pazarlıkla biraz daha fazla para koparmak istediğini düşünüyorum. İstediği parayı alırsa önceliği Marsilya olur." diyerek sözlerini tamamladı.
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