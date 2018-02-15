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Gomis izinli, Fernando dönüyor

Galatasaray'da izinli olan Gomis, antrenmana katılmadı

15 Şubat 2018 Perşembe 13:54
Gomis izinli, Fernando dönüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Çalışmalar sırasında oyuncuların oldukça istekli olmaları dikkati çekti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Gomis izinli

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, antrenmanda yer almadı. Takımın dün izinli olması nedeniyle Fransa'ya giden Gomis'in, teknik direktör Fatih Terim'den izin alarak idmana katılmadığı bildirildi. Gomis'in akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği ve tesislerde bireysel çalışma yapacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Fernando Reges ile Jason Denayer de idmana çıkmadı.

Fernando dönüyor

Sakatlığı sonrası tedavisine Portekiz'de devam eden Fernando Reges, İstanbul'a dönecek. Fernando'nun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek tedavisini burada sürdüreceği ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 15.02.2018 14:02
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigKasımpaşaGalatasarayFutbolAntrenman
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