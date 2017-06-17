Gomis kararını verdi

Marsilya kulübüne yakınlığıyla bilinen La Provence gazetesinin haberine göre Gomis, uzun süre düşündükten sonra Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye karar verdi. Marsilya'da kalmak istemesine rağmen 2+1 yıllık teklifi yetersiz bulan ve yeterince istendiğine ikna olmayan yıldız golcü Galatasaray'a "Evet" dedi.



Gomis'in kararını bugün içinde resmen açıklamasının beklendiği kaydedildi. Şu sıralarda tatilde olan Gomis geçtiğimiz günlerde Paris'te Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmişti. Bonservisi Swansea City'de olan Gomis geçen sezon Marsilya formasıyla 20 gol atarak kariyer sezonunu geçirmişti.