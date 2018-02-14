Gomis, kariyer rekoru kırabilir

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.

Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki Senegal asıllı santrfor, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor. Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti.

Süre bakımından en skorer sezon

Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda coşuyor

Fransız futbolcu, Süper Lig'de gollerinin çok büyük bölümünü Türk Telekom Stadı'nda attı. Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile zirvede yer alan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaydetti. Galatasaray'ın sahasında Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda ikişer gol atan Gomis, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Gol attığı maçların 10'unda galibiyet geldi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kupada da 3 golü var

Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.