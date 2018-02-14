Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115234
ALTIN
162.689
DOLAR
3.8016
STERLİN
5.2739
EURO
4.7003

Gomis, kariyer rekoru kırabilir

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 17 gol atan Galatasaraylı futbolcu Gomis, 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:13
Gomis, kariyer rekoru kırabilir

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.

Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki Senegal asıllı santrfor, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor. Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan Gomis, kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak. Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti.

Süre bakımından en skorer sezon

Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.

Türk Telekom Stadı'nda coşuyor

Fransız futbolcu, Süper Lig'de gollerinin çok büyük bölümünü Türk Telekom Stadı'nda attı. Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz ile zirvede yer alan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaydetti. Galatasaray'ın sahasında Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda ikişer gol atan Gomis, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

Gol attığı maçların 10'unda galibiyet geldi

Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Kupada da 3 golü var

Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi GomisFutbolGalatasaraySpor Toto Süper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
"Ankaragücü maçı final maçı gibi"
Analiz, futbola çağ atlattı
Analiz, futbola çağ atlattı
İstanbul, Trabzon'da duruyor
İstanbul, Trabzon'da duruyor
"Bu oyuncularla çok gol atacağız"
"Bu oyuncularla çok gol atacağız"
Dieng kiralık gitti
Dieng kiralık gitti
Gazişehir yükselişe geçti
Gazişehir yükselişe geçti
İlk maçlar tamamlanıyor
İlk maçlar tamamlanıyor
Futbolcular değil menajerler kazanıyor
Futbolcular değil menajerler kazanıyor
"Osmanlıspor küme düşmez"
"Osmanlıspor küme düşmez"

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim