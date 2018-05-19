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Gomis, rekorla gol kralı oldu

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında sezonu 29 golle zirvede tamamladı

19 Mayıs 2018 Cumartesi 21:25
Gomis, rekorla gol kralı oldu

Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçında Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de bu sezon forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırdı.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun sahibi oldu. Eski Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza 28 golle bu rekoru elinde bulunduruyordu.

Galatasaray, 16. kez gol kralı çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de 16. kez gol kralı çıkardı. Bafetimbi Gomis, sezonun en skorer oyuncusu olmasıyla Galatasaray, 4 sezon aradan sonra gol kralı çıkardı.

Galatasaray tarihine geçti

Bafetimbi Gomis, bu sezon resmi maçlarda attığı gollerle Galatasaray'ın tarihine geçti.

Galatasaray'da bu sezon çıktığı 40 resmi maçta 32 gol kaydeden Bafetimbi Gomis, Mario Jardel'in rekoruna ortak oldu. Brezilyalı Mario Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 42 resmi maçta 32 kez rakip fileleri havalandırarak Galatasaray'ın bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu rekorunu kırmıştı.

AA

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