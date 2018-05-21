Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103020
ALTIN
188.529
DOLAR
4.5611
STERLİN
6.1127
EURO
5.3614
banner138

Gomis sezonu unvanlarla kapattı

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray en fazla süre alan futbolcusu, kaleci Muslera oldu

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:53
Gomis sezonu unvanlarla kapattı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayıp tarihinde 21. kez bu başarıyı elde eden Galatasaray'ın en istikrarlı futbolcusu, kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 34 maçın 33'ünde 90 dakika kaleyi koruyan Fernando Muslera, 2 bin 970 dakika sahada kalarak bu alanda zirvede yer aldı. Uruguaylı file bekçisi, sarı kart cezalısı olması nedeniyle 1 maç kaçırdı.

Muslera'nın ardından 33 maçta 2 bin 802 dakika süre alan Bafetimbi Gomis, 30 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Maicon Roque ve 33 maçta 2 bin 498 dakika sahada kalan Garry Rodrigues, teknik heyetin en fazla tercih ettiği isimler arasında yer almayı başardı.

Gomis sezonu unvanlarla kapattı

Süper Lig'de Galatasaray adına rakip fileleri 29 kez havalandıran Bafetimbi Gomis, iki unvanın sahibi oldu. Attığı 29 golle takımın en golcü ismi konumunda bulunan ve Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Gomis, 28 golle Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza'ya ait olan, "Süper Lig'in bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu" unvanını da ele geçirdi.

Gomis'in ardından, 9 golle Garry Rodrigues, 6'şar golle ise Sofiane Feghouli ve Tolga Ciğerci takımın en skorer isimleri olarak dikkati çekti.

En hırçın Belhanda

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı oyuncusu Younes Belhanda, takımın en hırçın ismi oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı 30 maçta 2 bin 443 dakika süre alan Belhanda, 2 kırmızı ve 4 sarı kart gördü. Belhanda dışında Bafetimbi Gomis ve Sofiane Feghouli ile devre arasında takımdan ayrılan Badu Ndiaye, birer kırmızı kartla bu sezon oyundan ihraç edilen diğer isimler oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasaraySÜPERLİGşampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adebayor'dan 15 gollük katkı
Adebayor'dan 15 gollük katkı
Transfer onlara yaramadı
Transfer onlara yaramadı
Trabzon'un tercihi yerli olacak
Trabzon'un tercihi yerli olacak
Kartal'ın en istikrarlısı Fabri
Kartal'ın en istikrarlısı Fabri
İlhan Cavcav'sız lige tutunamadı
İlhan Cavcav'sız lige tutunamadı
Şampiyonluğu yabancılara bırakmıyorlar
Şampiyonluğu yabancılara bırakmıyorlar
Sivas'da goller Kone'den sorulur
Sivas'da goller Kone'den sorulur
Bu takımlar şampiyonluğa abone
Bu takımlar şampiyonluğa abone
Başakşehir sonunu getiremiyor
Başakşehir sonunu getiremiyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim