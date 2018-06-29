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Gomis, taraftara hayran

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, "Sizin için kükremekten gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı

29 Haziran 2018 Cuma 14:18
Gomis, taraftara hayran

Galatasaray Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekibe transferinin yıl dönümünde taraftarlar için bir mesaj paylaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından Türkçe olarak açıklamada bulunan Gomis, "Bir yıl önce bugün, büyük bir mutlulukla Galatasaray'a imza attım. Bütün beklentilerimin de üstünde olan büyük bir kulüp ve muhteşem taraftarlarla karşılaştım. Sizin için kükremekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gomis paylaşımında, Atatürk Havalimanı'nda karşılanması ve attığı bazı gollerin yer aldığı bir görsele de yer verdi. Galatasaray'ın geride kalan sezonu şampiyon tamamlamasının ardından Çin ligine transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atılan oyuncu, dün başlayan yeni sezon hazırlıklarında yer almıştı.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 14:20
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGalatasarayFutbolBafetimbi Gomis
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