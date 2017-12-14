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Gomis’e 1, Buruk’a 5 maç ceza

PFDK, Galatasaraylı golcü oyuncu Gomis’e 1 maç, TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’a ise 5 maç ceza verdi

14 Aralık 2017 Perşembe 17:37
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Gomis’e 1, Buruk’a 5 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı golcü oyuncu Gomis’e 1 maç, TM Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk’a ise 5 maç ceza verdi. Kurul ayrıca E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’e de 3 ay hak mahrumiyeti verdi.

PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası almış olduğu kararlar şöyle:

"Bursaspor Kulübünün, 08.12.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 75 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Günrey kale arkası 123,124,125,126 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe’nin, 08.12.2017 tarihinde oynanan Bursaspor - Fenerbahçe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 105M, 106M bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 09.12.2017 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor kulübü başkanı Adil Gevrek’in müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle takdiren 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor kulübü teknik sorumlusu Erol Bulut’un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt A,B,C,D,E,F, BATI ALT B,C,D,E,F,G, doğu maraton alt C,D,E bloklara giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, tribünde spor ahlakına aykırı pankart açılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş’ın, 10.12.2017 tarihinde oynanan Kayserispor - Beşiktaş Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü A,B BLOKA giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Beşiktaş taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 10.12.2017 tarihinde oynanan Osmlanlıspor - Alanyaspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Kulüp Tribününe giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir oldukları müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray sporcusu Bafetebi Gomis’in 09.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 350 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ayhan Akman’ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

TM Akhisarspor Kulübü sporcusu Costa Lopes’in 09.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray - TM Akhisarspor Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının bariz gol şansını önlemesinden dolayı görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına, aynı müsabakada TM Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk’un müsabaka hakemine yönelik ihraç öncesi ve sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

BB Erzurumspor Kulübü görevlisi Halil Yıldırım’ın 09.12.2017 tarihinde oynanan BB Erzurumspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, hak sahibi olmadığı halde başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışmasından dolayı takdiren 2 ay hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BB Erzurumspor Kulübü görevlisi Taner Altay’ın kendine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vermesinden ve akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Altınordu 10.12.2017 tarihinde oynanan G. Manisapor - Altınordu TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Altınordu sporcusu Musa Caner Aktaş hakkında, ihraç sonrası akredite alanlara girmesinden dolayı sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Boluspor Kulübü sporcusu Guido Koçer’in 08.12.2017 tarihinde oynanan İstanbulspor - Boluspor TFF 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

(İHA)

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