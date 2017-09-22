Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104303
ALTIN
145.351
DOLAR
3.4869
STERLİN
4.7296
EURO
4.1781

"Gomis’e karşı dikkatli olmalıyız"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligin 6. haftasındaki rakipleri Galatasaray’ın golcüsü Gomis’ten övgüyle bahsederek, "Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz” dedi

22 Eylül 2017 Cuma 12:18
6 Okunma
"Gomis’e karşı dikkatli olmalıyız"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligin 6. haftasındaki rakipleri Galatasaray’ın golcüsü Gomis’ten övgüyle bahsederek, “Çok iyi ve etkili bir forvet. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam Paul Le Guen, dev bir maça çıkacaklarını belirterek, “Böyle maçları oynamak gerçekten her zaman güzeldir. Tabi ki zor. Bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacağız. Taraftarlarımızın desteğine de güveniyoruz. Onların desteğine sırtımızı dayayacağız maç boyunca. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Zor ama mümkün” dedi.

"GALATASARAY LİGİN FAVORİ TAKIMI OLARAK GÖSTERİLİYOR AMA..."

Futbolculuk döneminde Galatasaray’a karşı attığı golünün hatırlatılması üzerine Le Guen, şöyle konuştu: “Fantastikti Galatasaray takımına karşı oynamak. Gerçekten iyi bir takım. Hagi’li, Hakan Şükür’lü kadrosuyla. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bu anlattıklarım geride kaldı. Bugün Bursaspor’un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça odaklanmaya ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz diye düşünüyorum.”

"HERKESİN UYGUN DURUMDA OLMASI BENİ GERÇEKTEN MUTLU EDİYOR"

Kadroda değişiklik yapmayı düşündüğünü ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Bu düşünce beni mutlu ediyor. Herkes antrenman yapabilecek ve oynayabilecek durumda takımda şu anda. Beni de zor bir görev bekliyor karar alma anlamında. Ben hiçbir şekilde şikayetçi değilim bu durumdan. Bütün oyuncularımız yeterli hazır olsunlar. Onlar bana zorluk çıkartsınlar karar alma anlamında. Tatlı zorluklardır bunlar. Herkesin uygun durumda olması beni gerçekten mutlu ediyor” diye konuştu.

"GOMİS ÇOK İYİ VE ETKİLİ BİR FORVET"

Galatasaray’ın formda ismi Gomis’e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Le Guen, “Ne kadar iyi olduğunu biliyorum Gomis’in. Çok iyi ve etkili bir forvet. Geçen sezon Fransa Ligi üzerinde çok çalıştık ekibimle birlikte. Bütün maçları izledik ve Marsilya’nın da tabi ki maçlarını izledik. Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek” dedi.

İHA

Son Güncelleme: 22.09.2017 12:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim