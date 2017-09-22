"Gomis’e karşı dikkatli olmalıyız"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, ligin 6. haftasındaki rakipleri Galatasaray’ın golcüsü Gomis’ten övgüyle bahsederek, “Çok iyi ve etkili bir forvet. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz” dedi.

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam Paul Le Guen, dev bir maça çıkacaklarını belirterek, “Böyle maçları oynamak gerçekten her zaman güzeldir. Tabi ki zor. Bunun farkındayız. Elimizden gelenin en iyisini sahaya koymaya çalışacağız. Taraftarlarımızın desteğine de güveniyoruz. Onların desteğine sırtımızı dayayacağız maç boyunca. Kalabalık olacağını düşünüyorum. Zor ama mümkün” dedi.

"GALATASARAY LİGİN FAVORİ TAKIMI OLARAK GÖSTERİLİYOR AMA..."

Futbolculuk döneminde Galatasaray’a karşı attığı golünün hatırlatılması üzerine Le Guen, şöyle konuştu: “Fantastikti Galatasaray takımına karşı oynamak. Gerçekten iyi bir takım. Hagi’li, Hakan Şükür’lü kadrosuyla. Onlara karşı oynamak her zaman güzeldi ama bütün bu anlattıklarım geride kaldı. Bugün Bursaspor’un teknik direktörüyüm ve bununla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Elimden geldiğince bu maça odaklanmaya ve takım için neler yapabileceğime odaklanmaya çalışıyorum. Ligin favori takımı olarak gösteriliyor Galatasaray ama onların favori gösterilişine sahada en iyi şekilde cevap vereceğiz diye düşünüyorum.”

"HERKESİN UYGUN DURUMDA OLMASI BENİ GERÇEKTEN MUTLU EDİYOR"

Kadroda değişiklik yapmayı düşündüğünü ifade eden Fransız çalıştırıcı, “Bu düşünce beni mutlu ediyor. Herkes antrenman yapabilecek ve oynayabilecek durumda takımda şu anda. Beni de zor bir görev bekliyor karar alma anlamında. Ben hiçbir şekilde şikayetçi değilim bu durumdan. Bütün oyuncularımız yeterli hazır olsunlar. Onlar bana zorluk çıkartsınlar karar alma anlamında. Tatlı zorluklardır bunlar. Herkesin uygun durumda olması beni gerçekten mutlu ediyor” diye konuştu.

"GOMİS ÇOK İYİ VE ETKİLİ BİR FORVET"

Galatasaray’ın formda ismi Gomis’e karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Le Guen, “Ne kadar iyi olduğunu biliyorum Gomis’in. Çok iyi ve etkili bir forvet. Geçen sezon Fransa Ligi üzerinde çok çalıştık ekibimle birlikte. Bütün maçları izledik ve Marsilya’nın da tabi ki maçlarını izledik. Ne kadar iyi bir forvet olduğunu çok iyi biliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekecek ona karşı ama sadece o değil Belhanda da gayet iyi bir oyuncu. Ön tarafta çok etkili. İkisine karşı çok dikkatli olmamız gerekecek” dedi.