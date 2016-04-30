İpekoğlu, Anadolu takımlarının başarılı olabilmesi için takıma her sene alt yapıdan bir oyuncu kazandırması gerektiğini vurgulayarak, “Bu oyuncuları takıma kazandırarak bütçelerini doğrultmaları gerekir. Mesela bizde alt yapıdan takıma kazandırılan Emre, Hayrullah ve Sami Can göstermiş oldukları başarı ile şampiyonluğun ardından Türkiye’de konuşulmaya başlandı. Yabancı oyuncularımızın da takıma katkısı müthişti. Her biri takımımıza inanılmaz katkı sağladı. Bu kolay bir şey değil. 5 yabancı alıyorsun ve 5’i de takıma ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu müthiş bir şey” diye konuştu.
Gönlü kalmaktan yana
Adanaspor’da göreve geldikten sonra 19 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve takımının bitime son 3 hafta kala şampiyonluğu garantilemesinde büyük payı bulunan Teknik Direktör Engin İpekoğlu, Süper Lig’de de turuncu-beyazlıların başında olmak istediğini söyledi
İpekoğlu, Anadolu takımlarının başarılı olabilmesi için takıma her sene alt yapıdan bir oyuncu kazandırması gerektiğini vurgulayarak, “Bu oyuncuları takıma kazandırarak bütçelerini doğrultmaları gerekir. Mesela bizde alt yapıdan takıma kazandırılan Emre, Hayrullah ve Sami Can göstermiş oldukları başarı ile şampiyonluğun ardından Türkiye’de konuşulmaya başlandı. Yabancı oyuncularımızın da takıma katkısı müthişti. Her biri takımımıza inanılmaz katkı sağladı. Bu kolay bir şey değil. 5 yabancı alıyorsun ve 5’i de takıma ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu müthiş bir şey” diye konuştu.