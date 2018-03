Gönlü kalmaktan yana

İpekoğlu, Anadolu takımlarının başarılı olabilmesi için takıma her sene alt yapıdan bir oyuncu kazandırması gerektiğini vurgulayarak, “Bu oyuncuları takıma kazandırarak bütçelerini doğrultmaları gerekir. Mesela bizde alt yapıdan takıma kazandırılan Emre, Hayrullah ve Sami Can göstermiş oldukları başarı ile şampiyonluğun ardından Türkiye’de konuşulmaya başlandı. Yabancı oyuncularımızın da takıma katkısı müthişti. Her biri takımımıza inanılmaz katkı sağladı. Bu kolay bir şey değil. 5 yabancı alıyorsun ve 5’i de takıma ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu müthiş bir şey” diye konuştu.



“YÜREKTEN OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Yakalanan 19 maçlık yenilmezlik serisine de değinen Engin İpekoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk maçta mağlup olduk. Daha sonra 19 karşılaşmada 16 galibiyet ve 3 beraberlik 51 puan topladık ve puanımızı 65'e yükselttik. Bu seri bizi mutlu etti. Futbolcu arkadaşlarımız inanılmazı başardı. Bu takım için sezon başında ‘Ligde kalır mı?’ gibi düşünceler vardı. Bugün görüyoruz ki sadece yüksek maliyetlerle alınan oyuncular bir takımı başarıya götürmez. Bunun yanında genç ve çıkış arayan oyuncuların olması bizim açımızdan büyük avantajdı. Yürekten oynamak çok önemli. Takımımızda bugüne kadar belki de yaşamadığım birlik, beraberlik ve arkadaşlık vardı. Bunların başında takımın ağabeyleri Merthan, Mehmet Sedef, Ergin’in inanılmaz katkısı vardı. Takımımızda inanılmaz bir mesleki disiplin vardı. Zaman zaman antrenmanlarda rehavet olacak diyorum. Bir şey söylemenize gerek yok, olmuyor. Oyuncular birbirine inanılmaz sevgi saygı duyuyor. Tabi ki taraftarımıza da teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG İÇİN TRANSFER YAPILACAK”

Oyun disiplini ve takım savunmasının olmazsa olmazları olduğunun altını çizen İpekoğlu, “Özellikle Süper Lig’de daha yetenekli ve oyun zekası yüksek oyuncularla oynayacaksınız. Onlar cezayı keser” dedi. Transfer konusuna cevap vermek istemeyen İpekoğlu, “PTT 1. Lig devam ediyor. Süper Lig için kesinlikle transfer yapılacak. Ama hangi mevkilere olduğunu daha sonra konuşacağız” ifadelerini kullandı. İpekoğlu, gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı ile ilgili bir soruya ise “Gelecek sezonda neler yapılacağı ile ilgili Başkan Bayram Akgül ile kısa bir toplantı yapacağız. Süper Lig’de takımın başında kalmam için bence bir sorun yok. Başkanımız ile görüşeceğiz” şeklinde cevapladı.