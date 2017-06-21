Görüşmeler bitti sıra imzada

Belhanda ve Gomis transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray, resmi imzaların atılması için gün sayıyor.



Belhanda için kulübü Dinamo Kıev ile 8 milyon euro bonservis ücretinde anlaşan sarı kırmızılılar oyuncu ile de 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı oyuncunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün İtalya'da görüştüğü Gomis ile de hiç bir sıkıntının olmadığı ve oyuncunun tatilinin ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.