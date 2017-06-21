Görüşmeler bitti sıra imzada

Belhanda ve Gomis transferlerinde sona yaklaşan Galatasaray, resmi imzaların atılması için gün sayıyor.
Belhanda için kulübü Dinamo Kıev ile 8 milyon euro bonservis ücretinde anlaşan sarı kırmızılılar oyuncu ile de 4 yıllık anlaşmaya vardı. Faslı oyuncunun hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün İtalya'da görüştüğü Gomis ile de hiç bir sıkıntının olmadığı ve oyuncunun tatilinin ardından İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Bu iki ismin ardından defansa yapılacak takviye için Maicon ve Acerbi isimleri ön planda. Maicon için oyuncu ve kulübü ile anlaşan Galatasaray'da teknik direktör Tudor, İtalyan Acerbi için ısrarcı. Sassuolo ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan stoperin geleceği, İtalyan ekibinin teknik direktörlük görevine Bucchı'yi getirmesiyle birlikte netleşecek. Acerbi ile sıcak temasta olan Galatasaray, yeni teknik direktörün vereceği karara göre İtalyan stoperin transferini kısa sürede bitirmek istiyor. Öte yandan sağ ve sol bek bölgeleri için de arayışta olan sarı kırmızılılarda ajaxlı Tete ve Manchester City ile sözleşmesi sona eren Clich'i gündemde.