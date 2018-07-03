"Görüştüğümüz oyuncular var"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve görüştükleri oyuncuların olduğunu söyledi.

Gündüz, yaptığı açıklamada, Bolu'daki ilk etap çalışmalarının başladığını belirtti. Güzel bir ortamda kamplarını sürdürdüklerini anlatan Gündüz, buradaki çalışmanın ardından Düzce Topuk Yaylası'nda yapacakları ikinci etap çalışmasıyla kente döneceklerini ifade etti.

Erdal Gündüz, Süper Lig'de genel olarak transferde bir durgunluk yaşandığını anlatarak, "Biz de piyasayı takip ediyoruz. İlk transfer piyasanın çok yüksek oluşundan dolayı biraz bekliyoruz. Bilindiği üzere takıma iki oyuncu transfer ettik. Onun dışında transfer piyasasının biraz oturmasını bekliyoruz. Transfer komitemiz çalışıyor. İzlediğimiz, görüşme halinde olduğumuz oyuncular da var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce açıklamalarının yanlış anlaşıldığına da değinen Gündüz, şöyle konuştu: "Yıldız oyuncu istemiyoruz gibi bir algı oluştu. Bugün yıldız oyuncuların fiyat aralığı en düşük 2-5 milyon avro arasında. Biz de bunu veremeyeceğimize göre onun yerine daha mücadeleci, takıma uyum sağlayan isimler üzerinde duruyoruz. Geçen yıl elimizdeki kadroyla neler yaptığımız ortada. Bu sene belirli noktalara takviye yaparak lige güzel bir giriş yapacağız inşallah."