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Göz göre göre borca battılar

Türk futbolunun "Dört büyükler"i olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan toplam borcu, 2018'in ilk yarısında 9 milyar 500 milyon lirayı geçti

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:37
Göz göre göre borca battılar

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu, son 6 yılda yüzde 360 arttı.

Türk sporunun lokomotifi konumundaki büyük kulüpler, son yıllarda maddi sorunlarla boğuşuyor. Kulüplerin geldiği son noktada mali devamlılık sıkıntısı yaşanırken borçlar da giderek artıyor. Kulüpler, zaman zaman sporcularının ve profesyonellerinin ücretlerini ödemede sıkıntı çekerken, artan kur ve borçların faizleri, yüklerini her geçen gün biraz daha ağırlaştırıyor.

Dört büyük kulübün 2012'de 2 milyar 62 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk 7 aylık bölümüne kadar yüzde 360 artarak 9,5 milyar lirayı buldu.

En fazla artış 2017'de

"Dört büyükler"in borçlarındaki en fazla artış, 2017'de gerçekleşti. Ağustos 2012'de 4 kulübün toplam borcu yaklaşık 2,062 milyar lirayken, bu rakam yüzde 25'lik artışla 2013'te 2,6 milyar liraya yükseldi. Bir sonraki yıl yüzde 35 artarak 3,5 milyar liraya ulaşan borçlar toplamı, 2015 yılında yüzde 32'lik yükselişle 4,6 milyar lira oldu.

Dört büyük kulübün borcu, 2016 yılında sadece yüzde 9 artarak 5 milyar lira olsa da sonraki yıl artış oranı yüzde 41'e (7,171 milyar lira) çıktı. Borçlar, 2018'in ilk 6 aylık bölümünde geçen yıla göre yüzde 34 arttı. Böylece 2012 yılında yaklaşık 2,1 milyar lira olan borçlar toplamı, 6 yılda yüzde 360 artarak 9,5 milyar liraya ulaştı.

En fazla artış Trabzonspor'da

Son 6 yılda dört büyük kulüp arasında borcu en fazla artan Trabzonspor oldu. Bordo-mavili kulübün 2012 yılında 177,9 milyon lira olan borcu, 2018'in ilk yarısında yüzde 521 artışla 1,1 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde Trabzonspor'u yüzde 516 yükselişle Fenerbahçe izlerken, Galatasaray'daki artış oranı yüzde 283, Beşiktaş'ta ise yüzde 259 olarak görüldü.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:48
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolFenerbahçeBeşiktaş
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