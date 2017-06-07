Göz Göz Vural’la devam etmek istiyor

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmayı umduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin başkanı Sepil, telekonferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, öncelikle Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret edip destekleri nedeniyle teşekkür edeceklerini belirtti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın babası Nurettin Vural'ın vefat ettiğini hatırlatan Sepil, bütün aileye ve sevenlerine sabır diledi. Başkan Sepil, "Yılmaz hoca ile devam mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "Şu an aldığım bir karar yok, ben de geleceği şekillendirmek istiyorum. Yılmaz Vural zaten tarihe geçti. Göztepe'yi yıllar sonra Süper Lig'e taşıdı. İlk görüşmeyi kendisiyle yapacağım. Biz yeni bir başlangıç yapıyoruz. Hocamın düşüncelerini, transfer planlarını, her şeyi detaylı olarak konuşacağız. Onun düşüncelerini dinleyeceğiz ve ondan sonra bir karar vereceğiz. Şu ana kadar hiçbir hocayla temasım olmamıştır. Yılmaz hocamla anlaştığımızda 9 maç vardı, çok zor bir işi başardı. Hazır bir takımı alıp buraya getirmek çok önemli başarı."

Vural ile ağabey-kardeş gibi konuşacaklarını ifade eden Sepil, "Umarım Yılmaz hoca ile anlaşırız. Kulübün beklentileri ile onun planları aynı yere oturursa tabii ki Yılmaz hocamızla devam edeceğiz. Öyle olmazsa başka hocalara da bakalım, diyeceğiz." diye konuştu.

Kadro konusu

Kadro istikrarına çok inandığını dile getiren Sepil, Türkiye'de teknik adamların ve oyuncuların sık değiştirildiğini ifade etti. Süper Lig'de mücadele edecek oyuncularının bulunduğunu vurgulayan Sepil, kontratları devam eden futbolcularla görüşeceklerini aktardı. Bazı oyuncuların Süper Lig'de yedek kalmak istemediğine de dikkati çeken Sepil, "Yeni yapılanmaya gideceğiz ama hiç kimse bizden 'sil baştan' beklemesin. Çünkü ben buna inanmıyorum. Bizim kadromuz genç ve iyi oyunculardan kurulu bir kadroydu. Maalesef bunu ligin sonunda gösterebildik." ifadelerini kullandı. Sepil, mücadeleci ve yapıya uygun bir kadroyla yola devam edeceklerini söyledi.

Hedef, Bornova Stadı'nın kapasitesini yükseltmek

Atatürk Stadı'nın büyüklüğüne rağmen tribünlerin sahadan çok uzak olduğunu ve bunun coşkuyu engellediğini belirten Sepil, daha çok taraftarın maça geleceği düşünüldüğünde Bornova Stadı'nın da yeterli gözükmediğini vurguladı. Taraftarları maçlarda bir başka şehre taşımayı doğru bulmadığını ifade eden Sepil, konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile görüşeceğini belirtti. Sepil, "Acaba Bornova Stadı'nın kapasitesini çok hızlı şekilde arttırabilir miyiz, mümkün müdür görüşeceğiz. Bornova Stadı'nın kapasitesini ne şekilde yükseltebileceğimize ilişkin çalışma yapacağız. Sonucunda arttırabilirsek çok iyi olacak, Bornova'da oynama imkanımız çok daha fazla olacak." şeklinde konuştu. Göztepe'ye yakışır bir spor salonuna kavuşmayı arzu ettiklerini de dile getiren Sepil, hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürdüklerini, hedeflerin bir kısmını bu sezona, bir kısmını ise gelecek sezonlara yetiştireceklerini anlattı.

Hem kadro hem de kamp konusunda karar vermeden önce teknik direktör konusunu netleştireceklerini ifade eden Sepil, "Doğru yapılanmak zorundayız ama gelecek hocalarımızın hepsinin kendilerine göre bir yoğurt yiyişi olacak. Onların ve kulübün yapmak istediğini en iyi şekilde birleştireceğiz. Göztepe'nin başında olacak hocanın bu konularda katkısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk hedefimiz burada kalıcı olmak"

Avrupa kupaları hedefiyle ilgili soruya Sepil, "İlk hedefimiz burada kalıcı olmak. Kalıcı olmak benim için çok önemli. Eğer bunu başarırsak Göztepe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri haline gelecektir. Başarıların gelecek yıllarda geleceğine inanıyorum." cevabını verdi. Borçsuz oldukları için kaynakları kulübe aktarabildiklerini vurgulayan Sepil, Süper Lig'de çaylaklık dönemini çabuk atlatacaklarını söyledi. Yıldız futbolcu konusunda da Sepil, "Bütçemiz çok önemli. Göztepe'nin geleceğini tehlikeye atacak hamle yapmam. Tabii ki isterim, kim istemez yıldız futbolcular dediğiniz futbolculara sahip olmak, bakacağız. Bu planlamaları en kısa zamanda yapmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.