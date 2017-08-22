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Gözaltı sayısı 61 oldu

Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi

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Gözaltı sayısı 61 oldu

Eskişehirspor ile Göztepe arasında, TFF 1. Lig play-off final karşılaşmasının yapıldığı Antalya Stadı'ndaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının, 4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında kentte oynanan, TFF 1. Lig play-off final karşılaşması sonrası çıkan olaylara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerden ikisinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 61'i yükseldiği, diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Suçlamalar arasında "örgüt kurmak" da var
TFF 1. Lig play off final karşılaşmasının 4 Haziran'da yapıldığı Antalya Stadı'nda Göztepe ile Eskişehirspor karşılaşmasında maç sonunda saha içi olaylar çıkmış, stat içine yabancı maddeler sokulduğu belirlenmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir, Eskişehir, İstanbul, Mardin, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 59'u yakalanmış, şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak", "Kamu malına zarar vermek" suçlarından işlem yapılacağı öğrenilmişti. Öte yandan, stadyuma biletsiz şekilde turnikelerden çift giriş yaparak giren bin 896 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı, olaylarda ihmali bulunan emniyet ve özel güvenlik görevlisi 227 kişi hakkında da idari soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

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FutbolSoruşturmaEskişehirsporGöztepe
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