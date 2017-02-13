Gözdeniz yol ayrımında

Bu sezon teknik direktörü Javi Gracia tarafından genelde yedek soyundurulan ve 17 maçta yaklaşık 400 dakika süre alan Gökdeniz, bu durumu hocasıyla konuştuğunu söylerken, "Bu konuyu ona sordum. O bana düşüncelerini anlattı ben de ona düşüncelerimi anlattım. Ne konuştuğumuz ikimizin arasında kalacak. Ben profesyonel bir futbolcuyum, kararları veren o. İdmanlarda çok çalışıyorum. Hatta şu anda eskisinden de fazla. Kendime güvenim tam. Başka bir takımda olsam düzenli olarak oynayacağımı düşünüyorum. Ama buradaki 8. senem ve ayrılmak istemiyorum. Söyleyeceğim tek şey kimse beni profesyonelliğimden dolayı eleştirmiyor. Ne bir hocam ne de bir gazeteci beni maça kötü hazırlandığım için suçlamadı. Her zaman maksimumda çalışıyorum. Evet, yaşım 37. Futbolda ve hayatta çok şeyler gördüm. Eğer hoca takımı gençleştirmek istiyorum derse bunu olgunlukla karşılarım" ifadelerini kullandı.

Yaş diyalogu!

Gökdeniz, röportajı yapan gazetecinin "Belki de Gracia yaşın nedeniyle seni pek fazla oynatmıyordur" cümlesine ise "Bana sen yaşlısın, o yüzden oynamıyorsun demedi" diyerek karşılık verdi.

"Önümde iki seçenek var"

Şu anda önünde iki seçenek olduğunu belirten milli futbolcu, "İlki 2018'de bitecek sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Tabii ailemin kararına da önem veriyorum. İkinci opsiyon ise ayrılmak. Şu ana kadar aklımdan Rubin'den ayrılmak geçmedi. Her zaman için savaştım. Umarım hayat beni böyle bir karar almaya itmez" dedi.





Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak?

37 yaşındaki deneyimli oyuncu futbolu bıraktın sonra neler yapabileceğini de şu sözlerle aktardı: "Aklımda 3 düşünce var. İlki Türkiye'ye geri dönmek, sürekli teklifler alıyorum. Abartmıyorum, orada yaşayan 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla bağlı İkincisi Kazan'da kalmak. Belki yönetimden bu konuda bir teklif gelir. Üçüncüsü ise bana kalsın."

Deniz tutkusu!

Sochi'de yaşamak gibi bir düşüncesi olmadığını dile getiren Gökdeniz, "Böyle bir şey asla olmayacak. Çocukluğumdan bu yana deniz kenarında yaşadım. Susuz, balıksız bir hayat düşünemiyorum. İstanbul'da boğazda bir evim var" diye konuştu.

Arda'ya övgü Ruslara ağır eleştiri!

Gökdeniz, Türkiye'nin en iyi futbolcusu olarak Arda Turan'ı gösterirken Ruslara ağır eleştiriler getirdi: "Türk olarak en iyisi Arda ama Ruslar adına bir isim söyleyemeyeceğim. Sizin oyuncuları her zaman eleştirdim. Çalışmayı sevmiyorlar. Kokorin Dinamo'dayken çok iyiydi ama ileriye gitmiş değil, hatta geriye gitti. Dzyuba? Belki ama potansiyeline ulaşabilmiş değil. Arshavin bile fazla tutunamadı. Birçok genç yetenek var fakat hiçbiri çalışmaya programlanmamış." (ajansspor)