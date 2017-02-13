Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Gözdeniz yol ayrımında

Rubin Kazan forması giyen tecrübeli oyuncu Gökdeniz Karadeniz, takımının İspanya'da yaptığı kampta SovSport'a özel açıklamalarda bulundu

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:52
Gözdeniz yol ayrımında
Neden yedek kalıyor?
Bu sezon teknik direktörü Javi Gracia tarafından genelde yedek soyundurulan ve 17 maçta yaklaşık 400 dakika süre alan Gökdeniz, bu durumu hocasıyla konuştuğunu söylerken, "Bu konuyu ona sordum. O bana düşüncelerini anlattı ben de ona düşüncelerimi anlattım. Ne konuştuğumuz ikimizin arasında kalacak. Ben profesyonel bir futbolcuyum, kararları veren o. İdmanlarda çok çalışıyorum. Hatta şu anda eskisinden de fazla. Kendime güvenim tam. Başka bir takımda olsam düzenli olarak oynayacağımı düşünüyorum. Ama buradaki 8. senem ve ayrılmak istemiyorum. Söyleyeceğim tek şey kimse beni profesyonelliğimden dolayı eleştirmiyor. Ne bir hocam ne de bir gazeteci beni maça kötü hazırlandığım için suçlamadı. Her zaman maksimumda çalışıyorum. Evet, yaşım 37. Futbolda ve hayatta çok şeyler gördüm. Eğer hoca takımı gençleştirmek istiyorum derse bunu olgunlukla karşılarım" ifadelerini kullandı. 

Yaş diyalogu!
Gökdeniz, röportajı yapan gazetecinin "Belki de Gracia yaşın nedeniyle seni pek fazla oynatmıyordur" cümlesine ise "Bana sen yaşlısın, o yüzden oynamıyorsun demedi" diyerek karşılık verdi. 

"Önümde iki seçenek var"
Şu anda önünde iki seçenek olduğunu belirten milli futbolcu, "İlki 2018'de bitecek sözleşmemin sonuna kadar burada kalmak. Tabii ailemin kararına da önem veriyorum. İkinci opsiyon ise ayrılmak. Şu ana kadar aklımdan Rubin'den ayrılmak geçmedi. Her zaman için savaştım. Umarım hayat beni böyle bir karar almaya itmez" dedi. 

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapacak?
37 yaşındaki deneyimli oyuncu futbolu bıraktın sonra neler yapabileceğini de şu sözlerle aktardı: "Aklımda 3 düşünce var. İlki Türkiye'ye geri dönmek, sürekli teklifler alıyorum. Abartmıyorum, orada yaşayan 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla bağlı İkincisi Kazan'da kalmak. Belki yönetimden bu konuda bir teklif gelir. Üçüncüsü ise bana kalsın."

Deniz tutkusu!
Sochi'de yaşamak gibi bir düşüncesi olmadığını dile getiren Gökdeniz, "Böyle bir şey asla olmayacak. Çocukluğumdan bu yana deniz kenarında yaşadım. Susuz, balıksız bir hayat düşünemiyorum. İstanbul'da boğazda bir evim var" diye konuştu. 

Arda'ya övgü Ruslara ağır eleştiri!
Gökdeniz, Türkiye'nin en iyi futbolcusu olarak Arda Turan'ı gösterirken Ruslara ağır eleştiriler getirdi: "Türk olarak en iyisi Arda ama Ruslar adına bir isim söyleyemeyeceğim. Sizin oyuncuları her zaman eleştirdim. Çalışmayı sevmiyorlar. Kokorin Dinamo'dayken çok iyiydi ama ileriye gitmiş değil, hatta geriye gitti. Dzyuba? Belki ama potansiyeline ulaşabilmiş değil. Arshavin bile fazla tutunamadı. Birçok genç yetenek var fakat hiçbiri çalışmaya programlanmamış." (ajansspor)
Anahtar Kelimeler:
FutbolRubin KazanGökdeniz KaradenizSovSport GazetesiRusya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim