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Gözler Monaco maçına çevrildi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:58
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Gözler Monaco maçına çevrildi

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco karşılaşmasına çevrildi.

Siyah-beyazlı takım, 17 Ekim Salı günü Monaco ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde başladı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanda, Gençlerbirliği karşısında forma giyen oyuncular salonda yenilenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise sahada 5'e 2 top kapma ile dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasından sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Siyah-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla Monaco karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

AA

Son Güncelleme: 14.10.2017 15:04
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşMonacoSpor
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