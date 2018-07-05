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Gözler yıldızların üstünde

Dünya Kupası çeyrek finallerinde gözler, Brezilya'da Neymar, Coutinho, Marcelo, Fransa'da Mbappe, Pogba, Griezmann, Belçika'da Hazard, Lukaku ve De Bruyne gibi isimlerin üzerinde olacak

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:43
Gözler yıldızların üstünde

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın çeyrek finallerinde birçok yıldız futbolcu sahaya çıkacak.

Çeyrek finallerde yarın Uruguay-Fransa, Brezilya-Belçika, 7 Temmuz Cumartesi günü Rusya-Hırvatistan ve İsveç-İngiltere karşılaşmaları oynanacak. Bu karşılaşmalarda gözler, takımlarının yarı finale kalabilmesi için ter dökecek yıldız futbolcuların üzerinde olacak.

Dünya Kupası'nı 5 kezle en fazla kazanan takım konumundaki Brezilya'da yıldız isim Neymar, tekniğiyle göze çarpan Philippe Coutinho ve tarihin en iyi sol bekleri arasında gösterilen Marcelo gibi futbolcular ön plana çıkıyor. İkinci şampiyonluğunu hedefleyen Fransa'da genç yıldız Kylian Mbappe, orta sahanın güvenilir ismi Paul Pogba ve golcü Antoine Griezmann takımın en önemli kozları olacak.

Son yıllarda yakaladığı jenerasyonla dikkatleri çeken ve Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu amaçlayan Belçika'nın güvendiği isimler arasında Eden Hazard, Romelu Lukaku ve Kevin De Bruyne yer alıyor. Son 8'e kalana kadar sadece bir gol yiyen Uruguay'da Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Luis Suarez ve sakatlığına rağmen çeyrek finalde forma giymesi durumunda Edinson Cavani takımına katkı sağlamaya çalışacak.

Hırvatistan'da takımın en önemli kozu Luka Modric'in yanı sıra Ivan Rakitic ve Mario Mandzukic rakiplerin önlem alması gereken isimler arasında göze çarpıyor.

Turnuvanın gol krallığı yarışında 6 golle zirvede bulunan Harry Kane, Raheem Sterling ve Dele Alli, Dünya Kupası'nda 52 yıldır süren şampiyonluk özlemine son vermek isteyen İngiltere'nin en önemli isimleri olarak dikkati çekiyor.

Ev sahipliği avantajını kullanmayı hedefleyen Rusya'da kaleci Igor Akinfeev tecrübesiyle, genç futbolcu Aleksandr Golovin de enerjisiyle takımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kupa tarihinde daha önce bir kez finalde kaybeden İsveç ise takımın 10 numarası Emil Forsberg'e güveniyor.

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Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolNeymar
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