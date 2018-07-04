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Göztepe, 3 mevkiye takviye yapacak

Göztepe, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, "Stoper mevkisinde eksiğimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Forvet ve kanat bölgesinde de eksikliklerimiz mevcut" dedi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:16
Göztepe, 3 mevkiye takviye yapacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Stoper mevkisinde eksiğimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Forvet ve kanat bölgesinde de eksikliklerimiz mevcut. Temasta olduğumuz oyuncular var. Hem bütçemize hem de takımımıza en uygunu seçmek için sabırlı davranıyoruz, bekliyoruz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 49 puan ve averajla 6. sırada bitiren Göztepe, etkili performansını yeni sezona da taşımak istiyor. Takımın başına Bayram Bektaş'ı getiren Ege kulübü, 2018-2019 sezonunda da Süper Lig'de adından söz ettirmeyi hedefliyor. Göztepe, Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak ve güç depolamak için girdiği kampı sürdürüyor.

Teknik direktör Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak için ilk kamplarını Erzurum'da gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların son derece güzel atmosferde sürdüğünü belirtti. Bu sezon da kendi futbol mantalitelerini sahaya yansıtmayı hedeflediklerini aktaran Bektaş, "Bunun için çalışmalara başladık. Hem yeni gelen oyuncuları hem de ilerleyen yıllardaki iskeleti kurabilmek için eksik bölgelere de gerekli takviyeleri yaparak, tamamen oyun sistemimiz ve felsefemizi aşılamak hedefindeyiz. Güzel bir futbol izletmek ve ligde başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

"Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışacağız"

Bektaş, şunları kaydetti: "Avrupa kupaları için herhangi bir hedefimiz yok. Hedefini koyacağımız zaman zaten onu kamuoyuna duyururuz çünkü önümüzdeki sene stadımız bitiyor ve ekonomik anlamda da kulübe destek olacak. Bu süre zarfında kadroyu istediğimiz şekle getirip omurgayı oturtmak istiyoruz, önümüzdeki sene eksikleri tamamlayıp yeni hedefe kilitleneceğiz. Bu yıl ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmeye çalışacağız."

Takımda üç mevkiye transfer yapmayı planladıklarını ve bunun için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bektaş, "Takıma sağ bek olarak Gassama'yı aldık. Dolayısıyla stoper mevkisinde eksiğimiz var. Bununla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Forvet ve kanat bölgesinde de eksikliklerimiz mevcut. Temasta olduğumuz oyuncular var. Hem bütçemize hem de takımımıza en uygunu seçmek için sabırlı davranıyoruz, bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayram BektaşErzurumFutbolGöztepeSÜPERLİG
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