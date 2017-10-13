Göztepe Antalya ile karşılaşacak

Süper Lig'de 8. haftaya 13 puan ve averajla 4. sırada giren Göztepe, yarın Antalyaspor'a konuk olacak.

Lige verilen ara öncesinde Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Göztepe, 8. hafta mücadelesinde yarın saat 16.30'da Antalya Stadı'nda Antalyaspor'la karşılaşacak. Müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşma için son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştirecek Göztepe, daha sonra Antalya'ya hareket edecek.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ve Hakan Çinemre'nin yanı sıra Nabil Ghilas yarın forma giyemeyecek. Süper Lig'de Antalyaspor'la 5. kez mücadele edecek Göztepe'nin, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 1 gol atıp kalesinde 5 gol gördü. İzmir temsilcisi, Antalyaspor'la çeşitli liglerde oynadığı son 10 karşılaşmada ise sahadan 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrıldı.