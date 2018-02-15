Göztepe, Avrupa'yı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de 19 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, ligin ikinci yarısında toplayacakları puanların takımı Avrupa kupalarına götürebileceğine inandığını söyledi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ligin 21 haftasında Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta olduğu gibi her müsabakada iyi futbol oynamaya çalıştıklarını belirten Tuna, 1969'da Avrupa kupalarına katılan efsane kadro gibi Avrupa hayalini gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Avrupa hedefinin kendilerinde bir baskı oluşturmadığını dile getiren Tuna, "İlk yarıda yakaladığımız puana ulaşamayabiliriz ama elde edeceğimiz puanlar bizi Avrupa'ya götürebilir. Onun üzerine çıktığımızda daha da farklı bir yerde kendimizi bulabiliriz. Hepimizin isteği ilk yarıdan daha fazla puan toplamak. Göztepe ligi ilk yarıdaki sıralamanın üzerinde bitirecektir." diye konuştu.

Bir gazetecinin sakatlığı bulunan Ömer Şişmanoğlu'nun yanı sıra Nabil Ghilas ve Oscar Scarione'nin fazla süre alamadığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam, "Oyuncunun oynaması kendi elinde, biz tüm değerlerini biliyoruz, antrenmanları, maçları takip ediyoruz. O hafta bize katkı sağlayacak oyuncularla sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı. Tamer Tuna, Adis Jahovic ile Demba Ba'nın karşılaştırılması hakkındaki bir soruya ise şöyle cevap verdi: "Daha önce Jahovic ile ilgili samimi bir espri yaptım. Gerçekten kendisini telefonla ararım, zaten tebrik etmek için arayacaktım. Jahovic artık Konyaspor'un oyuncusu. Hiçbir rakip takım oyuncusu hakkında böyle bir değerlendirme yapmam. Umarım orada başarılı olur. Göztepe ciddi bir para kazandı. Jahovic'in gitme niyeti olduğunu biliyorduk. Demba Ba'nın fiziksel kalitesini biliyordum. Transfer ederken hiç kuşku duymadım. Hem oyun anlamında hem pozitif futbol anlamında daha fazla katkı vereceğini biliyorum."

Osmanlıspor maçında aldığı darbeye bağlı olarak dizinde ödem oluşan Ricardo Martins de Araujo'yu (Kadu) bu hafta oynatmayacaklarını kaydeden Tuna, kart cezaları nedeniyle kaleci Beto ve Andre Castro'nun olmayışının takımı mutlaka etkileyeceğini ancak müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını aktardı.