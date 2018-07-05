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"Göztepe benim ailem"

Göztepeli futbolcu Tayfur Bingöl, "Bu sezon da takım halinde geçen sezonki performansımızın üzerine kat kat koyarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:41
"Göztepe benim ailem"

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Göztepe'nin oyuncularından Tayfur Bingöl, "Bu sezon da takım halinde geçen sezonki performansımızın üzerine kat kat koyarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Tayfur Bingöl, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videolu açıklamasında, Erzurum kampının yorucu ve güzel geçtiğini belirtti. Kampta yeni aralarına katılan Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra altyapıdan genç arkadaşların da bulunduğunu bildiren Tayfur Bingöl, "Kamp gayet uyumlu bir şekilde devam ediyor. Bayram hoca ve ekibi gayet tecrübeli, ligleri bulan deneyimli hocalar." ifadelerini kullandı.

Tayfur Bingöl, kariyerinde ilk defa üst üste 3. sezon aynı takımda mücadele edeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Göztepe camiasının bana kattığı değerler, taraftarların ve camianın verdiği değer çok önemli, beni onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Burası benim ailem gibi oldu. Göztepe'de uzun süre forma giymek istiyorum Allah nasip ederse. Geçen sene beklentilerin üzerinde bir sezon geçirdik. Bu sezon da takım halinde geçen sezonki performansımızın üzerine kat kat koyarak devam etmek istiyoruz. Bireysel olarak da geçen sene gollere katkım güzel oldu, bu sene de üzerine koymak istiyorum."

Geçen sezondan itibaren kendisine A Milli Takım hedefi koyduğunu bildiren Tayfur Bingöl, "Oraya gideceğime inanıyorum." dedi. Tayfur Bingöl, kendilerine desteği hiçbir zaman esirgemeyen Göztepe taraftarına teşekkür ederek önümüzdeki süreçte de bu katkının devam edeceğine inandığını kaydetti.

Erzurum'un kamp için çok ideal bir yer, cağ kebabının kentin olmazsa olmazlarından biri olduğunu anlatan Tayfur Bingöl, bazı arkadaşlarının kendisine "hacı" diye hitap ettiğini, bununu hoşuna gittiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 05.07.2018 17:13
Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeSÜPERLİGTayfur Bingöl
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