Göztepe, Borges ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İspanya temsilcisi Deportivo La Coruna'da forma giyen Kosta Rikalı futbolcu Celso Borges'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Borges ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 30 yaşındaki Borges, altyapısında forma giydiği Saprissa takımı ile profesyonel olduktan sonra Norveç ekibi Fredrikstad'a transfer oldu. 2012'de İsveç temsilcisi AIK'e transfer olan Kosta Rikalı oyuncu daha sonra Deportivo La Coruna forması giydi.

Borges, Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele etmişti.