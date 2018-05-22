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"Göztepe, büyük hedeflere koşacak"

Göztepe'nin takım kaptanı Selçuk Şahin, "Umarım bu kalitede oynamaya devam ederek yeni stadımız da açıldıktan sonra çok büyük hedefler peşinde koşan bir Göztepe olacaktır" dedi

22 Mayıs 2018 Salı 14:19
"Göztepe, büyük hedeflere koşacak"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin takım kaptanı Selçuk Şahin, "Umarım bu kalitede oynamaya devam ederek yeni stadımız da açıldıktan sonra çok büyük hedefler peşinde koşan bir Göztepe olacaktır." dedi.

Selçuk, yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yeni çıkan bir ekip olarak güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti. Herkesin "ligde kalacak mı" sorularına rağmen UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeyi zorladıklarını vurgulayan Selçuk Şahin, şunları kaydetti: "Bunda yönetimin ve hocalarımızın oluşturduğu transfer politikası ve doğru yapılanma önemli bir etken oldu. Göztepe, Türkiye'de çok önemli bir kulüp, bunu bu sene herkese gösterdi. Çok önemli bir taraftar grubumuz var, kendi sahamızda ya da deplasmanda hiç fark etmedi her zaman destek oldular. Biz de umarım bu formanın hakkını vermişizdir. Kendi adımıza çok güzel, önemli işler yaptık. Umarım bu kalitede oynamaya devam ederek yeni stadımız da açıldıktan sonra çok büyük hedefler peşinde koşan bir Göztepe olacaktır."

AA

Son Güncelleme: 22.05.2018 14:32
Anahtar Kelimeler:
SezonSelçuk ŞahinGöztepeFutbolDeğerlendirme
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