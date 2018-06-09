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Göztepe'de 5 ayrılık

Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı

09 Haziran 2018 Cumartesi 15:43
Göztepe'de 5 ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 5 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonunda kaptanlık görevini üstlenen oyuncular Sabri Sarıoğlu ve Selçuk Şahin'in yanı sıra Tanju Kayhan, Leo Schwechlen ve kaleci Günay Güvenç'e emeklerinden dolayı teşekkür edildi. Tüm futbolculara devam eden futbol kariyerlerinde başarılar dilendi.

Sözleşmeleri sona eren oyunculardan Selçuk Şahin, geçen sezon 27 maçta 2 gole imza atmıştı. Sabri Sarıoğlu 29, Tanju Kayhan 14, Leo Schwechlen 22, Günay Güvenç ise 5 müsabakada mücadele etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeSabri SarıoğluSelçuk Şahin
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