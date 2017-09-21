Göztepe'de hazırlıklar başladı

Göztepe, Demir Grup Sivasspor ile 24 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Batman Petrolspor'a 3-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ile Ömer Şişmanoğlu, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.