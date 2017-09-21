Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104001
ALTIN
145.831
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7609
EURO
4.1894

Göztepe'de hazırlıklar başladı

Göztepe, Sivasspor ile Pazar günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı

21 Eylül 2017 Perşembe 12:58
13 Okunma
Göztepe'de hazırlıklar başladı

Göztepe, Demir Grup Sivasspor ile 24 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Batman Petrolspor'a 3-1 yenilerek elenen sarı-kırmızılı takım, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Emre Can Coşkun ile Ömer Şişmanoğlu, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporFutbolGöztepeSÜPERLİG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Real Madrid gibisi yok
Real Madrid gibisi yok
65 milyona dönüyor
65 milyona dönüyor
"Oynayabileceğim tek yer burasıydı"
"Oynayabileceğim tek yer burasıydı"
"Derbiye motive olmaya gerek yok"
"Derbiye motive olmaya gerek yok"
"Başakşehir'e çelme takmak istiyoruz"
"Başakşehir'e çelme takmak istiyoruz"
Alex'in Kocaman öfkesi dinmiyor
Alex'in Kocaman öfkesi dinmiyor
Fener'e karşı ilk peşindeler
Fener'e karşı ilk peşindeler
Sergen Eskişehir'den ayrılıyor
Sergen Eskişehir'den ayrılıyor
Taraftarları stada kilitlediler
Taraftarları stada kilitlediler

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim