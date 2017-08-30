Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek." dedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için son yıllarda futbol takımlarının tercihi olan Erzurum'da kamp yapıyor. Hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İzmir ekibi, 2 bin rakımda güç depoluyor.
Göztepe'de işler yolunda
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor" dedi
30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:56
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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Ligde kalıcı olma adına bir planlama içerisindeydik. Bu süreç, bu planlamalarımız transferler bitene kadar devam ediyor. Bizim için önemli olan Süper Lig'e adaptasyonu en kısa süreye indirgemek." dedi. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek için son yıllarda futbol takımlarının tercihi olan Erzurum'da kamp yapıyor. Hazırlıklarını Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren İzmir ekibi, 2 bin rakımda güç depoluyor.