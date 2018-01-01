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Göztepe'de tatil bitti

Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:27
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Göztepe'de tatil bitti

Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci devre hazırlıklarına yarın Antalya'da başlayacak.

İlk devrede başarılı sonuçlara imza atan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya Antalya Belek'te yapacağı kampla hazırlanacak. Yarın Antalya'da toplanacak Göztepe, hazırlıklarına 13 Ocak Cumartesi gününe kadar burada devam edecek. İzmir temsilcisi, bu süreçte 2 veya 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor. Göztepe, Antalya kampının ardından ligde 20 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeSüper LigSÜPERLİG
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