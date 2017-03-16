TFF 1. Lig’de Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının Türk futbolu için önemli olacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, konuk takım taraftarının Eskişehir'de oynanılacak maça alınmaması kararını da değerlendirdi. Girişimler sonucu Göztepe taraftarının da maça girebileceğini belirten Başkan Sepil, “Her iki takım da spor ve kültür şehrine sahip. Göztepe ve Eskişehirspor, geçmişte çok kez Süper Lig’de karşılaştı ama şimdi ikisi de istediği yerde değil. İki takım da sıkıntılar yaşıyor ama ben bu maça 3 puan maçı değil, iki büyük camianın maçı gözüyle bakıyorum. Taraftarımıza ayrılan biletler tükenirken diğer biletlerinde tükenmeye yakın olduğunu öğrendik. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak bir maç olacak. Bu maçın, klasikleşen Göztepe-Karşıyaka maçları gibi yıllarca hatırlanacak bir maç olmasını istiyoruz” dedi.
Göztepe Eskişehir'e teşekkür etti
Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarına uygulanan deplasman yasağının kaldırılmasından dolayı Eskişehirspor yönetiminine ve taraftarına teşekkür etti
16 Mart 2017 Perşembe 13:38
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TFF 1. Lig’de Pazar günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının Türk futbolu için önemli olacağını ifade eden Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, konuk takım taraftarının Eskişehir'de oynanılacak maça alınmaması kararını da değerlendirdi. Girişimler sonucu Göztepe taraftarının da maça girebileceğini belirten Başkan Sepil, “Her iki takım da spor ve kültür şehrine sahip. Göztepe ve Eskişehirspor, geçmişte çok kez Süper Lig’de karşılaştı ama şimdi ikisi de istediği yerde değil. İki takım da sıkıntılar yaşıyor ama ben bu maça 3 puan maçı değil, iki büyük camianın maçı gözüyle bakıyorum. Taraftarımıza ayrılan biletler tükenirken diğer biletlerinde tükenmeye yakın olduğunu öğrendik. Tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanacak bir maç olacak. Bu maçın, klasikleşen Göztepe-Karşıyaka maçları gibi yıllarca hatırlanacak bir maç olmasını istiyoruz” dedi.