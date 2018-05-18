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Göztepe, Galatasaray'ı zorlayacak

Süper Lig'de son haftada oynanacak Göztepe-Galatasaray karşılaşmasındaki sonuca göre 2017-2018 sezonunun şampiyonu ortaya çıkacak

18 Mayıs 2018 Cuma 13:39
Göztepe, Galatasaray'ı zorlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 34. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe, Galatasaray'ı konuk edecek.

Ligde son haftaya 49 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, yarın şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan Galatasaray'ı konuk edecek. Göztepe ile Galatasaray arasında yarın saat 19.00'da Bornova Stadı'nda oynanacak müsabakada hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Göztepe'de cezalı oyuncular Halil Akbunar ve Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Sabri Sarıoğlu, Kadu ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Şampiyon 2. kez İzmir'de belirlenebilir

Daha önce 2006-2007 sezonu şampiyonunun İzmir'de belli olduğu Süper Lig'de Galatasaray yarın en az 1 puan aldığı takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. 2006-2007 sezonunda 32. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe’nin cezası nedeniyle İzmir’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması 2-2 bitmesine rağmen en yakın rakibi Beşiktaş’la puan farkını 6’ya çıkaran Fenerbahçe, İzmir Atatürk Stadı’nda şampiyonluğa ulaşmıştı.

1993-1994’te son haftaya lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde şampiyonluk iddiasıyla giren Fenerbahçe, İzmir deplasmanında Karşıyaka’yı 4-0 yenmesine rağmen rakibinin Bursaspor’u 2-0 mağlup etmesiyle şampiyonluğa ulaşamamıştı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2018 13:57
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeGalatasarayFutbol
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