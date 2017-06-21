Göztepe için büyük iddia

Stoke City’nin yıldız oyuncusu Peter Crouch’ın Süper Lig’e yeni çıkan Göztepe ile anlaştığı öne sürüldü.

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Göztepe, sezon öncesi forvet arayışlarını sürdürüyor. Her transfer döneminde olduğu gibi birçok yıldız isimle anılan İzmir ekibinin bu kez Stoke City’nin yıldızı Peter Crouch’la anlaştığı iddia edildi. Spor gündemine bomba gibi düşen bu iddianın ardından havayollarında çalışan bir Göztepeli taraftarın sosyal medyada paylaştığı bilet bilgilerine göre Peter Crouch Perşembe günü İzmir’e gelecek. Peter Crouch’un Göztepe ile anlaştığı dedikoduları bile takımda büyük bir ismi görmek isteyen taraftarları heyecanlandırmaya yetti. Taraftarlar, yıldız oyuncuyu sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.