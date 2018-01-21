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Göztepe, İstanbul'da kayıp

Süper Lig'de bu sezon deplasmanda en başarılı ekiplerden biri olan sarı-kırmızılılar, dış sahadaki 4 mağlubiyetin 3'ünü İstanbul'da aldı

21 Ocak 2018 Pazar 13:15
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Göztepe, İstanbul'da kayıp

Süper Lig'de deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden olan Göztepe, bu sezon dış sahadaki 4 yenilgisinden 3'ünü İstanbul'da aldı. Dış sahada 16 puan toplayan Göztepe, 10 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle ayrıldı. Deplasmandaki 4 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa'dan (3-1) alan Göztepe, Kayserispor'a da 1-0'lık skorla mağlup oldu. Evinden uzakta bir diğer puan kaybını Bursaspor deplasmanında 0-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor (2-0), Demir Grup Sivasspor (3-2), Antalyaspor (3-1), Kardemir Karabükspor (1-0) ve Evkur Yeni Malatyaspor (3-2) maçlarını kayıpsız geçti. 

Uzatmada 2. puan kaybı
Fenerbahçe maçıyla bu sezon ikinci kez müsabakalarda kaybolan süreler oynanırken kalesinde gol gören İzmir ekibi, daha önce 3-2 üstün olduğu Aytemiz Alanyaspor maçında 90+2. dakikada yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmıştı. İzmir temsilcisi dün de Milos Kosanovic'in 90+3. dakikada kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe deplasmanından puansız döndü.

Tek gol takımın yenisinden
Ara transfer döneminde Göztepe'nin Kardemir Karabükspor'dan kadrosuna dahil ettiği Andre Poko, ilk resmi maçında takımının tek golünü attı. Oyuna girdikten hemen sonra sonra gol sevinci yaşayan Poko, Süper Lig kariyerinde 44. maçında ilk golüne ulaştı. Göztepe'de son anlarda kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşayan Kosanovic'ten önce Adis Jahovic de Demir Grup Sivasspor maçında kendi ağlarını havalandırmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte dün sarı kart görerek cezalı duruma düşen Kadu, gelecek haftaki Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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Süper LigGöztepeDeplasmanİstanbulPuan KaybıFenerbahçeKasımpaşaGalatasaray
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