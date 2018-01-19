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Göztepe, Kadıköy'de puan peşinde

Süper Lig'de ilk devreyi 30 puanla kapatan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

19 Ocak 2018 Cuma 12:23
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Göztepe, Kadıköy'de puan peşinde

Süper Lig'de ilk devreyi 30 puan ve averajla 6. sırada tamamlayan Göztepe, ikinci yarının ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'e 14 yıl sonra döndükten sonra başarılı bir ilk devre geçiren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda da bu performansını sürdürmek istiyor. Kart cezalısı Rajko Rotman'ın forma giyemeyeceği Göztepe'de Nabil Ghilas'ın sakatlığı bulunuyor. İzmir temsilcisinde Beto, Halil Akbunar ve Kadu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde şimdiye dek Prince Segbefia ile yollarını ayırdı, Emre Can Coşkun'u Adanaspor'a kiraladı, kadrosuna ise Kardemir Karabükspor'dan Andre Poko'yu dahil etti. Göztepe ile Fenerbahçe arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.

AA

Son Güncelleme: 19.01.2018 12:28
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbolFenerbahçe
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