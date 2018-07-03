Göztepe kondüsyon çalıştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Erzurum kampının ikinci günündeki ilk antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.

Ege temsilcisi, Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği sabah antrenmanına, ısınma hareketlerinin ardından koşu ile başladı.

Altyapıdan futbolcularla 28 sporcunun katıldığı antrenmanda, 2018 FIFA Dünya Kupası'na katıldığı için izinli olan Portekizli kaleci Beto ile yeni transfer Senegalli savunma oyuncusu Lamine Gassama'nın yanı sıra mazeret bildiren Andre Poko yer almadı.

Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda kondisyon ve çabukluk ağırlıklı çalışma yapıldı.

Göztepe'nin Erzurum kampı 13 Temmuz'da sona erecek.