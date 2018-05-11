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Göztepe, Konya deplasmanında

Göztepe, yarın Konyaspor'a konuk olacak

11 Mayıs 2018 Cuma 15:33
Göztepe, Konya deplasmanında

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.

Ligde 33. haftaya 48 puan ve averajla 6. sırada giren Göztepe, 2017-2018 sezonunun son deplasman maçında Atiker Konyaspor'a karşı mücadele edecek. Bu sezon dış sahada oynadığı 16 maçta 19 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekibin, son 8 deplasman maçında galibiyeti yok. Göztepe'nin ligi 5. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla kalmadı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Atiker Konyaspor-Göztepe maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Geçen sezon Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasına katkı veren ve ligin ilk devresinde sarı-kırmızılı formayla 14 gol atan Adis Jahovic, transfer olduğu Atiker Konyaspor'la eski takımına rakip olacak. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, daha önce yardımcılığını yaptığı Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın karşısına çıkacak.

Göztepe'de Kadu, Kerem Atakan Kesgin ve Sabri Sarıoğlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Öğlen hava yoluyla Konya'ya gidecek sarı-kırmızılı ekip, son çalışmasını orada yapacak.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2018 16:01
Anahtar Kelimeler:
Atiker KonyasporGöztepeSpor Toto Süper LigFutbol
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