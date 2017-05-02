Göztepe kritik virajda

TFF 1. Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek 7. sıraya gerileyen Göztepe, yarın zirve mücadelesini sürdüren Sivasspor'u konuk edecek.



Ligin ilk bölümünü lider tamamladıktan sonra ikinci bölümde istediği sonuçları alamayan Göztepe, ilk 2 hedefinden uzaklaştığı gibi geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek play-off barajı dışında kaldı. 31. haftaya kırk yedişer puana sahip Ümraniyespor, Giresunspor ve Boluspor'un 1 puan gerisinde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın önemli bir maça çıkacak. Sivasspor'u konuk edecek İzmir ekibi, müsabakayı kazanıp play-off iddiasını sürdürmek istiyor. Bornova Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Sivasspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Ligin ilk devresinde Sivasspor'a 3-0 mağlup olan Göztepe, kupada ise deplasmanda 1-0 yendiği rakibine İzmir'de 2-0 yenilmişti. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Hakan Barış'ın yanı sıra cezalılar Lokman Gör, Tanju Kayhan ve Emre Can Coşkun yarınki maçta forma giyemeyecek.

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