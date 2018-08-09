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Göztepe'nin 27. sezonu

Geçen sezon, 14 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Göztepe, ligdeki 27. sezonunda mücadele edecek

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:31
Göztepe'nin 27. sezonu

Geçen sezon, 14 yıl aradan sonra döndüğü Spor Toto Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Göztepe, ligdeki 27. sezonunda mücadele edecek.

2018-2019 sezonu ilk maçında 12 Ağustos Pazar günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, Süper Lig'de 26 sezonda 804 maça çıktı. Bu müsabakalarda 251 galibiyet, 258 beraberlik ve 295 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 851 gol attı, kalesinde 949 gol gördü. Sezon öncesi teknik direktör Tamer Tuna'nın yerine Bayram Bektaş'ı göreve getiren İzmir temsilcisi, şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Göztepe'nin transfer ettiği oyuncular şöyle: "Alpaslan Öztürk (Elazığspor), Lamine Gassama (Alanyaspor), Berkan Emir (Alanyaspor), Fausto Grillo (Velez Sarsfield), Deniz Kadah (Antalyaspor), Yasin Öztekin (Galatasaray), Titi (Bursaspor), Samed Ali Kaya (Menemen Belediyespor)."

246 futbolcu

Şimdiye kadar 246 farklı ismin forma giydiği Göztepe'de 390 maça çıkan Gürsel Aksel, ligde en fazla forma giyen isim konumunda bulunuyor. Göztepe'nin lig tarihindeki en golcü ismi 145 golü bulunan Fevzi Zemzem. Bayram Bektaş ise Göztepe'nin Süper Lig'deki 28. teknik direktörü olarak görev yapacak. Bir dönem sarı-kırmızı takımı çalıştıran Adnan Süvari, Göztepe ile 340 maça çıktı.

56 farklı rakip

Ligde 56 farklı ekiple karşılaşan İzmir temsilcisi, bu sezon aynı ligde yer alacağı takımlardan sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la Süper Lig'de karşılaşmadı. Süper Lig tarihinde en çok Galatasaray ile (52 maç) karşılaşan Göztepe, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 48 müsabakaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlardan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında MKE Ankaragücü (38), Bursaspor (34), Trabzonspor (20), Kasımpaşa (10), Kayserispor (8), Antalyaspor (6), Çaykur Rizespor (4), Akhisarspor, Alanyaspor, Konyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor (2) ile mücadele etti.

AA

Son Güncelleme: 09.08.2018 14:08
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGSezonGöztepeFutbol
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