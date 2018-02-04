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Göztepe'nin 3 maçlık özlemi

Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak

04 Şubat 2018 Pazar 14:24
Göztepe'nin 3 maçlık özlemi

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Göztepe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Ligde 16. haftada Atiker Konyaspor'u 1-0'lık skorla geçtikten sonra Galatasaray'a 3-1, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Göztepe, geçen hafta Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da 20. haftaya 31 puanla girdi. Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı Göztepe 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hakan Çinemre yarınki maçta forma giyemeyecek, Ömer Şişmanoğlu'nun durumu ise daha sonra belli olacak. İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

AA

Son Güncelleme: 04.02.2018 14:34
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSÜPERLİGSpor Toto Süper LigSporGöztepeFutbol
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