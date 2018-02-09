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Göztepe'nin konuğu Osmanlıspor

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak

09 Şubat 2018 Cuma 11:48
Göztepe'nin konuğu Osmanlıspor

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftada galibiyeti bulunmayan Göztepe, yarın Osmanlıspor'u ağırlayacak.

Ligde son 4 haftada sahadan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan Göztepe, 21. haftaya 32 puan ve averajla 7. sırada girdi. Deplasmanda bu sezon galibiyeti bulunmayan Osmanlıspor ise ligde 18 puanla 16. durumda bulunuyor. Bornova Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Osmanlıspor maçında hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Göztepe, ligin ilk yarısında rakibini 2-0 mağlup etmişti. Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Andre Poko ile sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu yarın forma giyemeyecek. Göztepe'de Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGöztepeOsmanlısporSporSÜPERLİG
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