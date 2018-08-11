Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94940
ALTIN
251.060
DOLAR
6.4202
STERLİN
8.2314
EURO
7.3162

Göztepe'nin rakibi Malatyaspor

Göztepe, Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:34
Göztepe'nin rakibi Malatyaspor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e 14 yıl aranın ardından döndükten sonra geçen sezonu teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonuna teknik direktör Bayram Bektaş idaresinde başlayacak. Bayram Bektaş, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek. Bornova Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Traore, Poko, Andre Castro, Gouffran, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Nabil Ghilas ilk 11'iyle çıkması bekleniyor. Süper Lig'de rakibiyle 3. kez karşılaşacak Göztepe, geçen sezon Malatya'daki ilk müsabakayı 3-2 kazanmış, İzmir'de ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:52
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGGöztepeFutbolEvkur Yeni Malatyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 haftalık program açıklandı
3 haftalık program açıklandı
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
Borç, 2 milyar 103 milyon lira
Radikal kararlar yolda
Radikal kararlar yolda
İlk maçta hedef galibiyet
İlk maçta hedef galibiyet
Kupa fatihi zor deplasmanda
Kupa fatihi zor deplasmanda
6'ya 2 Kartal üstün
6'ya 2 Kartal üstün
Malatyaspor'da 3 eksik var
Malatyaspor'da 3 eksik var
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
İstanbul'da 5 maçtır galip gelemiyor
Açılış haftasında rakip Akhisar
Açılış haftasında rakip Akhisar
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim